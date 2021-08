Zeeuwse Evelien in Oostenrijk: 'Net als in Zeeland hebben we hier slecht weer en personeelstekort in de horeca'

Evelien vanuit Oostenrijk heeft net als wij ook slecht weer (foto: Omroep Zeeland)

"Ook wij hebben een enorm tekort aan personeel in de horeca", vertelt Evelien. "Ik zie overal mensen met een hotel of pension die overal noodoproepen plaatsen: alsjeblieft we zoeken dringend mensen! Maar, het personeel is er gewoon niet."

Naar huis door de lockdown

Volgens Evelien komt dat vooral omdat gastarbeiders in de coronacrisis terug naar het thuisland zijn gegaan. "We waren in de horeca in veel gevallen aangewezen op Hongaren, Slowaken en Bosniërs, die waren er ieder zomerseizoen. Maar omdat zij vorig jaar met de lockdown hier vast hebben gezeten en zodra het kon, naar huis vertrokken, denk ik dat ze nu zo snel niet meer terug durven komen."

Beluister hieronder het gesprek met Evelien Thielen in Zeeland Komt Thuis.

Evelien Thielen houdt ons up-to-date vanuit Oostenrijk

En net als in Zeeland, merk je de toeristendrukte en de tekorten in de horeca. "Wij gingen laatst een ijsje eten, maar we wilden zo'n grote sorbet, die we dan lekker aan de tafel konden opeten. Maar, we konden bij ons vaste restaurant niet naar binnen, omdat de eigenaar geen personeel had. Zelf stond 'ie aan de balie ijsjes te verkopen."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Gelukkig is het vandaag het weer toch niet om een ijsje te gaan eten. "Ik zag de bomen vlak gaan vanmiddag en de Fernpas, de doorgangsroute naar het Gardameer is ook zojuist afgesloten", zegt Evelien.