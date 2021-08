Zeeuwse telers lijden verlies op hun uien: 'maar nog geen echte paniek'

Een boer die zijn uien oogst (foto: Holland Onion Association)

In tegenstelling tot andere landbouwproducten wordt de prijs van uien door de markt bepaald. De uienprijzen waren de afgelopen jaren gunstig voor de boer en daarom werden er meer uien geteeld en groeiden de verbouwpercelen. Nu is dat anders: de vraag naar uien is verminderd, telers hebben veel aanbod en dus werden de uien dit jaar goedkoper voor de consument.

Meer uien dan voorheen

Vooral het aanbod zaaiuien is dit jaar groot. "Het areaal is elf procent gestegen. Bij sommige boeren bijvoorbeeld van vijf naar vijftig hectare. Vanwege de extreme regenval is het aantal kilo's ook groter omdat de uien dan goed groeien", vertelt Gijsbrecht Gunter, voorzitter van Holland Onion Association.

Mindere kwaliteit

Maar, de kwaliteit van de uien is door diezelfde extreme regenval wel verminder, volgens de voorzitter. "De regenval werkt namelijk schimmelziekten in de hand. Sommige boeren hebben de uien zelfs weer omgeploegd zodat ze niet nóg meer geld kwijt zijn." Het rooien en drogen kost de boeren veel tijd.

Ongeveer half augustus liggen de uien liggen klaar om geoogst te worden (foto: Jos Clarijs, Middelburg)

Vijf procent van de oogst komt in de Nederlandse supermarkten terecht. Ook nog eens vijf procent wordt industrieel verwerkt. "Maar het grootste deel, negentig procent, wordt wereldwijd naar 140 landen geëxporteerd. We zijn dus vooral afhankelijk van de vraag. Bijvoorbeeld vanuit Senegal. India is normaal een grote concurrent en zij hadden vorig jaar een mislukte oogst. Hoe de vraag dit jaar zal zijn, is nog niet bekend."

Vanaf ongeveer half augustus begint het oogsten van de zaaiuien. Dat loopt door tot begin oktober. "De export loopt dit jaar vijftien procent achter op het topjaar 2020. Maar het kan nog bijtrekken en daarom ben ik nog niet in paniek."

'Geen paniek'

Ook uienteler Gillis Klompe uit Dreischor is nog niet in paniek. "De uienopbrengst is hoog vanwege de regenval, maar aan de andere kant is er iets meer uitval van de uien vanwege kwaliteitsverlies. Dat zorgt ervoor dat de prijzen van de uien voor ons op korte termijn niet aantrekkelijk worden", zegt Klompe.

"Telers proberen de uien op korte termijn te verkopen omdat je dan de minste uitval hebt. Om de uien zo snel mogelijk te verkopen, proberen de telers zo dicht mogelijk bij huis te exporteren. De export naar Rusland ligt stil of gaat mondjesmaat. Dat is normaal gesproken een grote markt die je nu niet kan bedienen vanwege politieke sancties tegen het land." Maar ondanks alles blijft Klompe het hoofd koel houden. "Het zijn en blijven uien".