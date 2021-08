Onbekende Mariaplaquette na 80 jaar weer terug in Middelburg

"We zijn blij dat hij terug is waar hij hoort. Namelijk bij het schilderij van Onze Lieve Vrouwe van den Polder", vertelt vrijwilliger Nicolette Meulenbroek. Dat schilderij werd vorige eeuw in de jaren dertig teruggevonden en geschonken aan de kerk door een adellijke familie uit België. "Bij dat terugschenken is de koperen plaquette gemaakt, ter eeuwige herinnering."

Vrijwilliger Nicolette is blij met de terugkeer van de plaquette (foto: Omroep Zeeland)

Maar de kerk wist tot vorig jaar niet eens van het bestaan van die plaquette. "Toen kregen we ineens de tip over de plaquette en konden we het haast niet geloven. Het is heel mooi en bijzonder dat het nu daadwerkelijk in de Mariakapel hangt."

Anonieme schenker

"We hebben geen idee hoe het is verdwenen begin mei 1940, maar er lag toen veel puin in Middelburg. Misschien is het gered uit de brand en heeft het al die jaren wel in een schuurtje gelegen. De mensen van toen leven niet meer, dus de geschiedenis is niet meer na te gaan."

Deze koperen Mariaplaquette was ruim 80 jaar verdwenen (foto: Omroep Zeeland)

Wel zeker is dat er goed voor de plaquette is gezorgd. "Alleen de achterkant is helemaal geblakerd en heeft dus echt in het vuur gelegen. Maar verder zijn de letters aan de voorkant nog goed te lezen en glimt hij mooi."

De Mariakapel is voor veel mensen een bijzondere plaats. Met de komst van de plaquette is het een stukje completer, volgens Nicolette Meulenbroek. Voor wie nieuwsgierig is naar de kapel en de Mariaplaquette, kan op donderdagmiddag in de kerk terecht.