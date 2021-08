Hertenbok gewond door rondslingerend plastic afval

De bok in Koudekerke verwondde zichzelf aan het hek omdat hij schrok van het rondslingerende afval. (foto: Jorn de Boer)

"Vanochtend waren de herten helemaal van slag", vertelt eigenaar Jorn de Boer. "Er wapperde een stuk plastic aan één van de hindes. De bok is daarna van schrik tegen het hek aangesproken. Er zit allemaal bloed aan zijn oor."

De wei voor landhuis Der Boede staat op Walcheren al jaren bekend als hertenwei waar je herten kunt voeren. "Maar de laatste tijd ligt er wel erg veel afval", zegt De Boer. "Meerdere keren per week haal ik daar plastic zakjes, zoals chipszakjes, broodzakken of groentenzakken weg. Maar ook blikjes en flesjes bier kom ik tegen."

De Boer moet een paar keer in de week de wei opruimen. (foto: Jorn de Boer)

De Boer gaat vanavond nog een keer checken of de herten bedaard zijn. "We moeten er nog over nadenken of we bordjes of camera's gaan plaatsen", zegt hij. Toch probeert De Boer vooral te vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen die de hertjes komen bekijken.

"Ik denk dat de meeste mensen met heel veel plezier en liefde de hertjes komen voeren. Natuurlijk kan er wel eens een zak over het hek heen vallen als je de broodkruimels eruit klopt. Maar neem dan even contact met ons op. Dan kunnen we de zak er weer uitvissen. Ik geloof niet dat mensen kwade intenties hebben, maar het zou wel fijn zijn als iedereen z'n rommel opruimt, of dat we samen elkaars rommel opruimen. Zo kunnen we het leuk houden voor iedereen en voor de hertjes."

De Boer deed ook al een oproep op de Facebookpagina: