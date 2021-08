Goedemorgen! Regen, regen en nog eens regen, maar in Zeeland is genoeg te doen

De regen brengt ook prachtige plaatjes met zich mee (foto: Bas de Visser)

Toch niet zo fan van die lekkere zitbank en wil je tóch iets doen op deze regenachtige vakantiedag? De provincie heeft genoeg te bieden. Zo zijn er verschillende musea te bezoeken, zoals Neeltje Jans, het Bevrijdingsmuseum, het Watersnoodmuseum of het Visserij Museum.

En wie deze zomervakantie door de ramen van peutergroep Windorgel in Vlissingen gluurt ziet geen leeg lokaal, maar spelende kinderen. De buitenschoolse opvang heeft deze zomer een vakantieprogramma met het thema 'tijdreizen'. "Iedere week stappen we in onze tijdmachine en belanden we in een ander tijdperk. We gaan bijvoorbeeld van de middeleeuwen naar de verre toekomst. En van flowerpower in de sixties en seventies naar de Romeinen, Grieken en de Olympische Spelen."

Kinderen kleuren en tekenen (foto: Omroep Zeeland)

Om 20.00 uur is er zowel in de Nieuwe Kerk in Middelburg als in Brouwershaven een orgelconcert. Het orgelconcert in Brouwershaven is onderdeel van de Brouwse Orgelzomer, die op 24 augustus eindigt.

Mocht je toch de buien nog willen trotseren: in Zoutelande, Renesse, Kapelle, Poortvliet, Scherpenisse, Stavenisse en Tholen is het zomermarkt.

De EHBO-post op het strand van Vrouwenpolder (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer

De dag begint vandaag droog met een zonnetje, maar al gauw wordt het bewolkt en komt er regen. Het blijft daarbij rond de 17 graden. Er waait vandaag een stevige wind vanuit het westen. In de loop van de week zal het weer verbeteren.