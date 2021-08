Peter Traas zet zijn Vuurwerkpaleis te koop: 'Het is gewoon niet eerlijk'

Peter Traas bij zijn vuurwerkvoorraad (foto: Omroep Zeeland)

"In december riep de overheid: we gaan geen vuurwerk verkopen, maar we gaan een regeling treffen met de verkopers. Maar het is nu half augustus en ik heb er nog steeds niks van gezien." Traas, die in 's-Gravenpolder een vuurwerkwinkel runt, is het vertrouwen in een goede afloop kwijt.

30.000 euro in de min

Afgelopen najaar besloot de overheid tot een vuurwerkverbod in verband met de coronamaatregelen. Er werd 40 miljoen beloofd aan de vuurwerkbranche, voor compensatie en veilige opslag. Maar van die compensatie heeft Traas naar eigen zeggen nog niets gezien. En dat leidt tot problemen: "We hebben vorig jaar door het vuurwerkverbod nul omzet kunnen draaien en wel heel veel kosten gehad. Inkoop, folders laten drukken. Dus we staan gewoon 30.000 euro in de min van vorig jaar. En de huur gaat ook gewoon door."

Vuurwerkverkopers komen in de knoop door het vuurwerkverbod van afgelopen jaar (foto: omroep zeeland)

De druppel kwam vorige week, toen hij gebeld werd over de keuring van zijn winkel. "Dat schoot in het verkeerde keelgat bij mij. Dan zeg ik: ik kan geen bedrijf laten keuren als ik geen tegemoetkoming krijg. Dat is gewoon niet eerlijk."

Afbouwen

Het vuurwerkverbod tijdens de afgelopen jaarwisseling was volgens het kabinet eenmalig, maar toch voelt de toekomst van de vuurwerkbranche onzeker voor Traas. "Ik begrijp de discussie ook. Maar ik zou liever zien dat ze het binnen een aantal jaar afkondigen, net als bij de nertsenfokkerijen. Dan kan je je voorbereiden."

Door de onzekerheid over de toekomst was het voor Traas de vraag of de zaak wel verkoopbaar is, maar er hebben zich al belangstellenden bij hem gemeld. "Ik ben benieuwd. Het gaat wel aan m'n hart, want ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan."

