Wiebe vaart met een zeilschip vol bier, brood, mosselen én toeristen

Brood, bier, wijn, cider, zout en natuurlijk mosselen. Allemaal door het keurmerk 'Zeker Zeeuws' erkende Zeeuwse streekproducten die vandaag in het ruim liggen. Althans, het eerste deel van de reis, want de meevarende toeristen mogen onderweg ook proeven.

De trip is niet enkel bedoeld ter promotie van de voedingsmiddelen maar ook om de opvarenden bewuster te maken van de mogelijkheden volgens schipper Radstake: "Dit schip zeilt en binnenkort komt hier een elektromotor in. Dat betekent dat je altijd kan varen zonder uitstoot en dat onze droom van volledig groen zijn nog dichterbij komt."

Zuinig zijn op wat we hebben

Het milieu gaat Wiebe Radstake aan het hart. "We moeten zuinig zijn op wat we hebben en door de beurtvaart bijvoorbeeld weer nieuw leven in te blazen helpt dat. Het is een beroep dat bijna verdwenen was. Het is mijn trots dat ik dit nu een beetje aan mensen kan overgeven dat dit een goede optie is. En het is ook leuk voor toeristen om mee te varen en te zien hoe we dit doen."

Wat is de beurtvaart? Beurtvaart wordt gezien als de eerste vorm van openbaar vervoer in Nederland. Tussen de vijftiende en negentiende eeuw konden mensen en producten met schepen verplaatst worden tussen verschillende plaatsen. Deze vorm verdween bijna volledig door de opkomst van de auto.

Ervaring met dit soort beurtvaart heeft Radstake genoeg. Hij voer zeven jaar op de 'Tres Hombres' een vrachtschip dat zonder motor de wereld over zeilde om rum, koffie en chocolade te vervoeren. "Het was mijn droom om daar ooit op te varen en de laatste twee jaar was ik kapitein. Nu is 'De Vrijbuiter' mijn droom. Ik wil mensen leren dat er meer is dan enkel zeehondjes kijken op de Oosterschelde."

In Goes aangekomen staat een lokale slijter te wachten om de spullen in ontvangst te nemen zodat hij ze weer kan verkopen in zijn winkel. Karin Witkam van Zeker Zeeuws: "Het Zeeuwse bier en de Zeeuwse wijnen die we bij hebben worden weer verkocht in de winkel. Zo heeft het op meerdere manieren nut. De winkelier heeft weer voorraad, de toeristen aan boord leren onze mooie producten kennen en het is een leuke promotie. Vooral op dagen met mooi weer is dit schitterend.

Deze zomer worden nog een paar tochten gevaren vanuit Zierikzee naar verschillende plaatsen in Zeeland. De bedoeling is dat De Vrijbuiter volgend jaar weer beurtvaart met toeristen gaat doen.