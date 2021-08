'Ons gezin is weer compleet!', vermist hondje Louis herenigd met Duitse baasjes

Het hondje was de laatste dagen daar namelijk gezien in de buurt van een aardappelveld. Team Hondenopsporing Nederland (THON) plaatste een vangkooi met eten op het land. Vannacht liep hij daar in en toen ging het alarm af dat op de kooi zit. Toen iemand van THON aankwam zat Louis erin.

Hoop om Louis levend terug te vinden werd steeds kleiner

Louis werd uiteindelijk naar vrijwilliger Anita Landeweerd in Westkapelle gebracht waar hij werd herenigd met Martin en zijn dochters. "Herken je ons nog, Louis? Brave hond!", reageert Martin bij het zien van hem. Louis is eerst wat afwachtend maar herkent al snel zijn baasjes waarop hij druk begint te kwispelen en luid begint te piepen. "Hij knuffelt graag en aan de blije geluidjes te horen is Louis ook heel blij dat hij ons weer ziet", vertelt Martin.

"De hoop werd steeds kleiner dat we Louis levend terug zouden vinden. Hij is wel wat afgevallen, maar verder gaat het goed met hem. Thuis gaan we voor de zekerheid nog even met hem naar de dierenarts. Toen we vanmorgen gebeld werden waren we zo blij, ons gezin is weer compleet."

De flyer met de vermissing van hondje Louis. In het Duits geschreven als Luis (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week keerde Martin Uebermuth met zijn dochters, maar zonder Louis, terug naar Duitsland. Louis was ontsnapt toen iemand zijn riem op de camping wilde losmaken waar hij in verstrikt lag. Martin en zijn dochters waren even weggeweest. "Toen we terug kwamen, was hij ontsnapt. Mensen hebben nog geprobeerd om hem te roepen. Maar hij is bang. Hij rent weg als mensen achter hem aan lopen." Er werden flyers opgehangen en twee organisaties ingeschakeld die mensen helpen die hun hond kwijt zijn. Met succes dus.