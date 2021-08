Schoenengigant Omoda stapt ook in de mode

Het was volgens algemeen directeur Jan Baan een lang gekoesterde wens om deze stap te nemen. "Maar je neemt zo'n beslissing niet zomaar. Dat bespreek je uitgebreid met de familie. Maar het is wel een logische stap, kijkend naar wie we zijn en wat we doen. En we gaan ook geen tuinmeubelen verkopen. Het is wel iets wat in het verlengde van elkaar ligt. En het gevoel voor mode is er altijd al geweest."

Online shoppen is plat

Het idee om deze stap te zetten is door corona in een stroomversnelling terecht gekomen. "Je zag het afgelopen anderhalf jaar dat het winkelen via internet enorm is toegenomen. Maar we wilden het wel een beetje anders doen dan andere bedrijven. Het kopen van kleding en schoenen online is plat. Je mist de verkoper die je kan helpen en advies geeft. En dat heeft ons op het idee gebracht om daar iets aan te gaan doen."

Extra aandacht voor de styling van de outfits (foto: Omoda)

Marlinde Baan-Verton is sinds een aantal maanden verantwoordelijk voor de afdeling die zich bezighoudt met de in- en verkoop van de kleding én de styling. "Dat mis ik namelijk bij andere webwinkels. Wij proberen ons te onderscheiden door niet alleen te richten op het product, maar ook op wat je ermee kunt, hoe je het combineert."

Drie looks per product

Om dit te bereiken wordt ieder kledingstuk op drie verschillende manieren in een complete outfit verwerkt. "Door de outfits ook nog eens op drie verschillende modellen te fotograferen, krijgt de klant een representatiever beeld van hoe een kledingstuk staat bij bijvoorbeeld een bepaalde lengte of huidtint."

"We hebben hiervoor een aantal fotografen in dienst genomen en zo'n twintig modellen. Het voordeel is dat we we zelf volledig de regie in handen hebben en ervoor kunnen zorgen dat onze visie ook daadwerkelijk op de juiste manier tot z'n recht komt."

Omoda bestaat sinds 1875 en heeft inmiddels 650 medewerkers. Met 27 fysieke winkels en een Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Deense en Oostenrijkse online shop is het één van de grootste schoenenretailers in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor en distributiecentrum is gevestigd in Zierikzee. Jaarlijks voorziet het bedrijf meer dan één miljoen schoenenliefhebbers van een paar schoenen. De schoenenwinkel heeft meerdere prijzen en awards gewonnen, waaronder de Shopping Award XL 2019 in de categorie Schoenen en in drie opeenvolgende jaren de Shopping Award Goud in de categorie Schoenen.

Het afgelopen jaar is het distributiecentrum in Zierikzee vergroot met twee nieuwe verdiepingen om alle kleding op te slaan en te verwerken. Er is een nieuwe afdeling bijgekomen waar alle kleding wordt gestyled en gefotografeerd. Daarnaast is er ook een compleet nieuwe site gebouwd.

Alleen online

In eerste instantie kiest het bedrijf ervoor om de kleding alleen online te verkopen. Baan: "Onze winkels zijn op dit moment niet geschikt voor kleding. Ze zijn allemaal ingericht om schoenen te verkopen. Dat betekent niet dat daar in de toekomst geen verandering in komt, maar dan komen er winkels waar alleen kleding wordt verkocht."