Inwoner Borsele overleden als gevolg van corona

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal nieuwe besmettingen op Walcheren blijft hoog (Middelburg twaalf en Vlissingen zeven). Er is één ziekenhuisopname als gevolg van corona, namelijk van een inwoner van Vlissingen.

Per gemeente

vr 13 aug zo 14 aug zo 15 aug ma 16 aug di 17 aug Borsele 4 0 3 0 3 Goes 2 0 3 5 0 Hulst 0 2 2 0 1 Kapelle 1 0 0 2 1 Middelburg 8 5 8 18 12 Noord-Beveland 2 0 0 0 1 Reimerswaal 7 1 2 6 0 Schouwen-Duiveland 4 3 1 9 1 Sluis 3 1 0 0 0 Terneuzen 5 4 3 6 5 Tholen 9 2 5 2 3 Veere 0 2 1 1 2 Vlissingen 4 5 1 4 7 totaal Zeeland 49 25 29 53 36

De hoge cijfers op Walcheren maken dat de zevendagenlijn in die regio langzaam omhoog gaat. In de andere regio's is er een lichte daling in die lijn waar te nemen.

Trend

Met de zevendagenlijn (of 'voortschrijdende week') wordt per dag het totaal van de afgelopen zeven dagen in een regio opgeteld. Daarmee wordt vermeden dat je naar (toevallige) incidentele pieken of dalen in de grafiek kijkt. Je ziet met die lijnen de werkelijke trend.