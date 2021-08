Zeeuwse Adrienne in Australië: 'geen last van corona en weer hard aan het werk'

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben hier geen last van corona en we zijn weer hard aan het werk. We gaan een weg upgraden want dat is nu een zogeheten 'dirtroad', een zandpad", vertelt Adrienne. De Zeeuwse heeft samen met haar vriend bulldozers, shovels en rollers naar de plek gestuurd. Maar, het Australische landschap valt natuurlijk niet te vergelijken met Zeeland. Alleen al om er te komen rekent Adrienne zo'n twee dagen.

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

"We moeten alles achterlaten en er staat een grote klus op ons te wachten. Toen we daar aankwamen is de klus ook nog eens uitgebreid. Ze zeiden: 'oh, dan kan je dit weggetje misschien ook nog wel aanpakken en dat zijweggetje ook', zo gaat dat. Maar ik heb iemand die kookt voor de staf op onze boerderij en Ben, mijn vriend, zijn vader helpt ook mee." Adrienne heeft een stuk grond in Australië dat je in grootte kunt vergelijken met een Zeeuws eiland.

"De klus is begonnen met dat we zestig kilometer weg moesten aanpassen, maar het is bijna verdubbeld. "Het een gigantische klus, maar dat is niet slecht. Dat is wat je wilt: op het moment dat je er bent, wil je zo veel mogelijk doen." Om zo goed mogelijk te werk te gaan hebben Adrienne en haar vriend gezorgd voor een mobiel kamp op de bouwplaats.

"Daar zijn we stiekem best wel trots op. We hebben containers kunnen krijgen die we hebben om kunnen bouwen tot keukens en eetkamers. We hebben er wasmachines neergezet. Daar gaan tijdens de bouw zeven mensen wonen. Het is redelijk Hollywood hoor, zo luxe", lacht Adrienne. "Nou ja, voor een bouwplaats in de middle of nowhere."