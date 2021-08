Schouwse herenboerderij 'terug naar vroeger': duurzaam en lokaal

Het concept is bedacht door Herenboeren Nederland, een organisatie die duurzame voedselproductie voor lokaal gebruik wil stimuleren. (foto: Omroep Zeeland)

Leden betalen eenmalig 2.000 euro om lid te worden van de coöperatie. Verder betalen de leden nog wekelijks om de producten in huis te halen. Er zijn rond de vijftig aanmeldingen nodig om het project op te starten. Vanavond waren er 125 deelnemers bij de voorlichting aanwezig. "We willen daarom nog een tweede avond organiseren om nog meer mensen te kunnen voorlichten", zegt Eric Venema, een van de initiatiefnemers van de herenboerderij.

Het concept is bedacht door Herenboeren Nederland, een organisatie die duurzame voedselproductie voor lokaal gebruik wil stimuleren. Inmiddels zijn er al zo'n tien zogeheten herenboerderijen in ons land.

En dat wekt interesse. De zaal zit vol. "Het lijkt me ontzettend interessant: lokale productie. Je hebt nu natuurlijk vervoer en supermarkten, we gaan nu weer terug naar vroeger", zegt één van de geïnteresseerden. "En ik heb misschien een hobby erbij", zegt een andere geïnteresseerde die net plaats heeft genomen. "Wij hebben thuis al twee schaapjes en veertien kippen. Ik zie mezelf echt wel één keer in de week meehelpen op de boerderij en lekker je eigen groente en fruit verbouwen."

'Meehelpen mag, maar moet niet'

Het is de bedoeling om een een professionele boer in loondienst te nemen. Participanten mogen meehelpen op de boerderij, maar dat hoeft niet. Leden krijgen inspraak over wat voor producten er worden verbouwd.

Het is nog onduidelijk waar de Schouwse herenboerderij moet komen. "Wij zijn in onderhandeling met boeren die wegens hun leeftijd willen stoppen met de activiteiten." Het is niet het eerste Zeeuwse initiatief om een herenboerderij in Zeeland op te starten. In 2019 probeerden ze het ook op Walcheren, maar kwam het project niet van de grond.