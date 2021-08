Wie heeft de kroonkraanvogel van Alwin gezien?

Drie zijn er terug, maar er mist er nog één (foto: Omroep Zeeland)

"Ik zal maar niet zeggen wat ik zei, toen ik er achter kwam dat de vogels waren ontsnapt", vertelt Alwin van Hese bij het hok van de dieren. "M'n buurman belde en die vertelde dat hij m'n vogels voorbij ziet vliegen. Ik ga naar het hok en inderdaad. Alle vier waren ze weg."

De dierenliefhebber ziet dat bij het hok aan de Oudelandseweg in Terneuzen de poort open staat. Alwin heeft geen idee hoe het klinkje open is gegaan, want niemand is op het terrein achter zijn bedrijf geweest. De vogelliefhebber heeft niet veel tijd om daarover na te denken, want hij zet de achtervolging in op de ontsnapte dieren.

Eerst heeft Alwin melding gemaakt bij de politie en daarvan kreeg hij al snel te horen dat ze waren gesignaleerd op sportpark Oude Vaart. "We zagen eerst de ene en daarna nog twee anderen. Ik heb ze met moeite kunnen vangen. Nog altijd mist de vierde."

Geen spoor van de voortvluchtige kroonkraanvogel

Alwin heeft uren lang de omgeving rond Terneuzen afgezocht, maar geen spoor van de voortvluchtige kroonkraanvogel. "Het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg, dus ik hoop dat mensen hem zien en de politie bellen."

Wanneer je het dier vindt, zal die zich waarschijnlijk gaan verdedigen door zijn vleugels met een reikwijdte van bijna twee meter te spreiden. "Het beste is om de politie te bellen en dan komen wij hem zo snel mogelijk halen", aldus Alwin. Er zit haast achter, want deze kroonkraanvogel leeft niet in vrijheid, waardoor hij niet gewend is om zelf voer te zoeken." Als je hem ziet, kan je de politie bellen op 0900-8844.