Goedemorgen! Ontsnapte kraanvogels weer thuis, mosselburgers en groen rijden

Een regenachtige boulevard in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

De vier kraanvogels die gisteren ontsnapten uit hun hok in Terneuzen zijn allemaal weer thuis. Eigenaar Alwin van Hese moest urenlang zoeken voordat hij ze terugvond. De laatste vogel werd gisteravond met hulp van de politie en brandweer gevangen.

Mosselburgers

Wat kun je nou nog eens doen op zo'n bewolkte dag? In Yerseke kun je vandaag de allereerste Mosselburger eten. Fotograaf en kunstenaar Rem van den Bosch wil met de Mosselburger mensen bewuster keuzes laten maken over hun voeding. De burger wordt gepresenteerd op de Mossel & Oesterboulevard.

De kraanvogels zijn weer veilig thuis (foto: Omroep Zeeland)

Zoals gezegd blijft het grotendeels droog vandaag, dus mocht je een fietstochtje willen maken: in Westkapelle is er een fietsrommeltocht. Inwoners van het dorp verkopen vandaag oude en nieuwe spulletjes vanuit hun voortuin. De route voor de fietsrommeltocht kun je ophalen bij het Polderhuis in Westkapelle.

Liever groen rijden?

Maar je kunt natuurlijk ook de auto pakken. Heb jij al een elektrische auto? Mobiliteitsdeskundige Roel Clement verwacht dat in 2045 benzineauto's verleden tijd zijn. Clement is ontwikkelaar bij een grote coöperatie in Wemeldinge en heeft al 300 snellaadpalen in Zeeland en omgeving geplaatst, waarmee mensen hun elektrische auto's op kunnen laden. De geleverde elektriciteit voor die palen komt van Zeeuwse bodem.

Regendruppels op de planten in Sint Laurens (foto: Kevin Troy)

Het weer

Er is vandaag veel bewolking met in de ochtend nog een spatje regen. In de loop van de middag blijft het zwaarbewolkt, maar is het wel droog. Op sommige plekken zal de zon zich misschien even laten zien. Het blijft rond de 17 à 18 graden.