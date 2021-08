Ook Walcheren heeft nu een Oogcafé

Het Oogcafé wordt georganiseerd om visueel beperkten bij elkaar te brengen (foto: Canva)

"Het is bedoeld voor mensen die iets mankeren aan hun ogen, die slechtziend of blind zijn", vertelt organisator Simons. Zelf ziet ze zo'n 22 procent van wat een goedziend iemand ziet en is ze volledig kleurenblind. "Mensen aan de overkant van de straat herken ik niet. Ik zeg altijd: als je me wil spreken roep je maar. Als je me niet wil spreken, kan je gewoon doorlopen!"

Simons merkt dat het voor blinden en slechtzienden fijn is om met elkaar te praten over hun aandoening. Het Oogcafé moet die mensen daarom bij elkaar brengen. "Het is een ontmoetingsplek, maar er komt ook een spreker. Het wordt hartstikke gezellig", vertelt Simons enthousiast.

Elke derde woensdag

Deelnemers moeten zich vanwege coronamaatregelen vooraf aanmelden. Dat kan via oogcafewalcheren@gmail.com. Het is de bedoeling dat het Oogcafé in Zoutelande iedere derde woensdag van de maand plaats zal vinden. Ook in Goes, Terneuzen, en Nieuwerkerk worden een keer per maand Oogcafés georganiseerd.