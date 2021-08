Criminelen in Zeeland-West-Brabant troggelen in juli meer dan 1,6 miljoen af

In juli werd bijna twee keer zoveel geld afgetroggeld als in juni (foto: Politie)

"Het schadebedrag van juli is ten opzichte van de maand ervoor bijna verdubbeld", vertelt politiewoordvoerder Alwin Don in Zeeland Wordt Wakker. "We hebben onmiddellijk een waarschuwingsbericht uitgedaan, omdat we dit toch wel een hele bijzondere trend vinden."

Volgens Don heeft de grote stijging te maken met het begin van de zomerperiode: "Wellicht dat mensen dan wat nonchalanter zijn en makkelijker ergens op klikken. We zijn natuurlijk ontzettend digitaal bezig met z'n allen. Dan gaat het dus ook vaak fout."

WhatsAppfraudes en babbeltrucs

Een veelvoorkomende vorm van cybercrime is WhatsAppfraude, waarbij criminelen slachtoffers een bericht sturen, zogenaamd namens een familielid in nood.

Een andere vorm die in Zeeland opvallend veel voorkomt is de zogenoemde babbeltruc. "Dan zoeken criminelen contact met voornamelijk oudere mensen om te zeggen dat er problemen zijn met hun bankrekening en dat ze willen helpen met het veiligstellen van hun geld." De criminelen komen vervolgens langs om de bankpas en pincode op te halen. "Dat klinkt heel ongeloofwaardig", zegt Don. "Maar dit zijn echt oplichters die mensen heel rustig, aardig en behulpzaam te woord staan."

Wat kun je doen?

"Op het moment dat je met iemand spreekt die zich voordoet als iemand van een bank of andere instelling, trap er niet zomaar in", waarschuwt Don. "Maar je computer is vooral heel belangrijk: zorg dat die goed beveiligd is en installeer je updates." Ook is het belangrijk om niet zomaar op links te klikken.

Meer tips om fraude te voorkomen lees je in de onderstaande Instagrampost.