Jan Bostelaar overleden, een van de meest succesvolle amateurvoetballers van Zeeland

Jan Bostelaar met spandoek in de handen in de jaren zestig (foto: Omroep Zeeland)

Bostelaar werd met Middelburg drie keer de sterkste van het land in 1966, 1967 en 1969. In 2016 blikte Bostelaar met een aantal teamgenoten van toen terug op die bijzondere tijd. "We waren een vriendengroep met een hele goede trainer, die voor elkaar door het vuur gingen. Als er één een mindere dag had, stond iemand anders er wel."

In een rouwadvertentie van Zeelandia Middelburg is te lezen dat Bostelaar de bindende man was uit dat Middelburgse elftal. Bostelaar was al een tijd ziek.

In deze aflevering van Trugkieke is te zien hoe Bostelaar kampioen werd met Middelburg.