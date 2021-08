Hulphakers gezocht voor troostdekens: 'De geur van iemand die je dierbaar was, kan troost bieden'

De troostdekens kunnen in het ziekenhuis gebruikt worden door terminale patiënten of door hun familieleden die er waken.

Link met de laatste uren

Naomi: "Die dekens mogen dan mee naar huis genomen worden. Soms zit daar de geur aan van de patiënt, of in ieder geval is er de associatie met de laatste uren van iemand die je dierbaar was. Dat kan voor veel mensen een gevoel van troost geven."

Naomi Harreman showt een troostdeken (foto: Omroep Zeeland)

Haken is de passie van Naomi en Jolanda. En toen Naomi ter ore kwam dat er bij de palliatieve afdeling van ziekenhuis ZorgSaam maar één troostdeken was, kwam ze in actie. "Ik dacht, we gaan eens kijken of we het voor elkaar krijgen om meer dekens daar te krijgen."

Duizenden lapjes nodig

Maar om vijfendertig dekens te maken zijn duizenden squares nodig; dit zijn vierkante lapjes, die uiteindelijk door Naomi en Jolanda aan elkaar tot één deken worden gehaakt. Dus hopen de twee vriendinnen op helpende handen.

Voor de dekens zijn duizenden van deze 'granny squares' nodig (foto: Omroep Zeeland)

Jolanda: "Mensen die mee willen doen vragen we lapjes te haken van vijftien bij vijftien centimeter, of twintig bij twintig. Ze mogen zelf de kleur bepalen, maar we vragen hen wel om minstens vier of acht ervan in dezelfde kleur te haken."

Geschonken door een Duitse toeriste

Inmiddels hebben zich al enkele vrijwilligsters gemeld. "En er zijn ook al troostdekens gedoneerd aan ons, we kregen er een van een 10-jarig meisje en een van een Duitse toeriste die hier in Zeeland op vakantie is. Dus zelf een deken maken mag ook, zolang die maar de afmeting heeft van een eenpersoonsdeken", zegt Jolanda.

ITEM Haaksters troostdekens