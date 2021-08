Beveland is booming: bedrijfsgrond Reimerswaal nu al uitverkocht

Bedrijventerrein bij Olzendepolder in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

"De laatste 1.500 vierkante meters, op industriegebied De Poort in Rilland, zijn nu verkocht", zegt Arjen Meeuwsen, bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Reimerswaal.

In Reimerswaal gaat het enerzijds om nieuwe bedrijven maar ook bestaande, lokale ondernemingen die ondanks de coronacrisis de gronden met duizenden vierkante meters kopen. "Het zijn vooral lokale ondernemingen die ruimte nodig hebben om te groeien. Het is goed dat we zo snel verkopen maar extra prettig om te zien dat het ook lokale werkgelegenheid met zich meebrengt", zegt Meeuwsen.

Goes en Kapelle

Kapelle bereidt nu een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de A58 voor: Smokkelhoek-2. In Goes zijn de voorbereidingen voor bedrijvenpark Deltaweg in volle voorbereiding. Naar verwachting kunnen volgend jaar de eerste bedrijven zich daar vestigen.

Wel hebben een fruitteler en een hotelbedrijf bezwaar gemaakt bij de Raad van State. 'Bedrijventerrein Deltaweg zou niet nodig zijn', is het argument, 'want elders in de regio zou nog uitbreidingsruimte beschikbaar zijn'. Meeuwsen ontkent dat argument. "Sterker nog: de huidige plannen moeten worden aangepast omdat we in Reimerswaal al uitverkocht zijn. Het is sneller gegaan dan we hadden ingeschat."

Bedrijventerrein De Poort bij Rilland: laatste 1.500 meter verkocht. (foto: Google Maps)

Daarom werken de Bevelandse gemeente aan nieuwe afspraken waarmee in elk geval tot 2030 nieuwe gronden beschikbaar moeten zijn. Over de locaties en het aantal vrij te geven hectares moet de politiek de komende tijd beslissen.

Booming

Wethouder Jon Herselman van de gemeente Kapelle bevestigt de populariteit van Zuid-Beveland. "Van Bergen op Zoom tot Goes staan ondernemers te dringen om hun bedrijf te vestigen of uit te breiden. De gunstige ligging langs de A58, de spoorlijn en de directe nabijheid van wereldhavens maakt Zuid-Beveland in economisch opzicht aantrekkelijk."