Van Amerikaanse dollars tot duurzame mode: Zeeuws vlas is veelzijdig én populair

Vezelvlas wordt geplukt (foto: Eugenie Vermaas)

"Vlas is een vezel met heel veel toepassingen. Je kan er linnen van maken voor modeartikelen, maar het wordt ook gebruikt in technische toepassingen zoals bioplastics. Het wordt zelfs gebruikt in bruggen en raceauto's, omdat het zo licht is en trillingen absorbeert", vertelt Eugenie van de Bilt in het radioprogramma Zeeuwse Kamer. Haar familiebedrijf in Sluiskil bestaat volgend jaar 125 jaar en teelt al vanaf het begin vlas. Ook verwerken ze het gewas "van zaadje tot draadje".

Razend populair

De populariteit van het linnen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarmee is de vraag naar vlas ten opzichte van 2012 inmiddels verdubbeld, vertelt Van de Bilt. "Dat heeft te maken met het natuurlijke karakter. Het is een natuurlijke vezel en er komt steeds meer aandacht voor duurzaamheid in bijvoorbeeld kleding."

Naast het natuurlijke aspect, is vlas ook heel lokaal. "Het is een West-Europees product, wat betekent dat we het kunnen produceren volgens de normen en waarden die we zelf vaststellen", beredeneert Van de Bilt.

Bloeiend vlas (foto: Sjaak van der Salm)

"Je ziet nu met corona dat mensen zich opeens heel erg bewust zijn van hun omgeving", vertelt Van de Bilt. "De waarde van gezond leven wordt steeds duidelijker. Daarmee stijgt de vraag naar natuurlijke producten."

Ondanks dat heeft het bedrijf het afgelopen jaar een aantal maanden stilgelegen, vanwege coronagerelateerde problemen in de textielindustrie. "Dat was een spannende periode, maar vanaf het najaar zijn de bestellingen toch weer allemaal ingehaald."

Zeeland is 'vlas-minded'

Waarom is Zeeland nou zo'n geschikte plek om vlas te telen? "Je hebt eigenlijk drie dingen nodig om vlas te telen: kennis van de boer, een goede infrastructuur en goede grond. Dat hebben we in Zeeland alle drie", vertelt ze. Veel vlas wordt getransporteerd naar België en Noord-Frankrijk, waardoor Zeeland een ideale locatie is. "Ook zijn veel van onze klanten Chinees. Die komen dan aan in Parijs en vertrekken weer vanaf Amsterdam. Wij liggen precies op de route."

Ook is het provinciebestuur "vlas-minded", zoals Van de Bilt het noemt. Zo volgt de PvdA Statenfractie de ontwikkelingen rondom vlas naar eigen zeggen met interesse vanwege de duurzame aspecten. Toch mag er meer aandacht komen voor de vlasteelt vindt Van de Bilt.

Zeeuwse Kamer met Eugenie van de Bilt over vlas

Lees ook: