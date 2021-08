Kroonkraanvogels weer thuis na avontuurlijke dag

Aan de vier dieren is een dag na hun ontsnapping niets meer te merken volgens vogelliefhebber Van Hese: "Gelukkig zijn ze weer thuis." De eerste drie vogels werden gisterenmiddag teruggevonden in een park in de buurt van Van Hese. Daar kon hij ze na de tip zelf vangen. De vierde was wat lastiger. Er kwam een hoogwerker van de brandweer aan te pas om het dier van een Terneuzens dak te krijgen.

De vierde kroonkraanvogel werd van een dak gehaald (foto: Brandweer Terneuzen post Zuidland)

De vogels zijn vandaag weer rustig en normaal volgens hun eigenaar. "Het is net of er niks gebeurd is, maar we gaan het geen tweede keer proberen hoor!" Om dat te voorkomen zit er vanaf vandaag een slot op het hek van het verblijf. Van Hese vermoedt namelijk dat de vogels het hek zelf hebben opengekregen, mogelijk via het touwtje dat aan de klink hing. Buiten deze aanpassing komt er komend voorjaar een tweede verblijf bij zodat de twee vogelparen elk een eigen verblijf krijgen.

Maakte zich zorgen

De vogels zijn in gevangenschap geboren en grootgebracht en daarom maakte Van Hese zich toch wel zorgen toen ze weg waren: "Ze zijn het niet gewend om in onze natuur te overleven. Op dit moment is er wel genoeg voedsel te vinden, maar ze zijn het niet gewend. Dus ik ben superblij dat ze weer in hun eigen verblijf zitten en dat we ze weer kunnen verzorgen."

Lees ook: