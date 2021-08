Coronacijfer weer terug boven de vijftig

(foto: Omroep Zeeland)

Er werden dit keer geen overlijdens of ziekenhuisopnamen als gevolg van corona gemeld. Het noorden van Zeeland (Tholen en Schouwen-Duiveland) had in het laatste etmaal twintig nieuwe besmettingen en de drie Walcherse gemeenten samen zestien.

Per gemeente

zo 14 aug zo 15 aug ma 16 aug di 17 aug woe 18 aug Borsele 0 3 0 3 3 Goes 0 3 5 0 6 Hulst 2 2 0 1 1 Kapelle 0 0 2 1 0 Middelburg 5 8 18 12 5 Noord-Beveland 0 0 0 1 0 Reimerswaal 1 2 6 0 5 Schouwen-Duiveland 3 1 9 1 9 Sluis 1 0 0 0 0 Terneuzen 4 3 6 5 3 Tholen 2 5 2 3 11 Veere 2 1 1 2 1 Vlissingen 5 1 4 7 10 totaal Zeeland 25 29 53 36 54

Ook al zijn de cijfers van vandaag minder goed dan die van gisteren, toch is er een lichte daling in de totale Zeeuwse coronatrend te zien. Dat blijkt uit de zevendagenlijnen van de vier Zeeuwse regio's. Dat komt omdat Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren, gerekend over zeven dagen tegelijk, nu beiden aan het zakken zijn.

De optelsom van deze lijnen (niet in de grafiek te zien) gaat omlaag. Het totale zevendagencijfer van Zeeland was eergisteren 320, gisteren 308 en in het laatst gemeten etmaal 301.