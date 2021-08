De voetgangersbrug in Tholen rolt voorlopig weer

Rolbrug jachthaven van Tholen heropend (foto: Omroep Zeeland)

Vorige maand werd de brug na een grondige renovatie heropend. Desondanks moest er verschillende keren een monteur naar de brug komen om een storing te verhelpen. Zeilboten konden de jachthaven niet in of uit.

De gemeente heeft een aannemer ingehuurd die een analyse heeft gedaan. Er zijn verschillende tests gedaan om uit te zoeken waardoor de storingen werden veroorzaakt. "Het gaat waarschijnlijk om een storing veroorzaakt door een vergrendeling van een van de poortjes", aldus de gemeente.

Camera bij de brug

De komende dagen blijft de gemeente in de gaten houden of de brug naar behoren blijft werken. Daarnaast blijft er ook nog een camera bij de brug hangen om in de gaten te houden of de brug niet door vandalen vernield wordt.

Hoewel de brug net weer gerepareerd is, wordt de volgende afsluiting al aangekondigd. In september of oktober is de brug drie dagen afgesloten omdat er kabels vervangen moeten worden. "Tijdens de werkzaamheden in juni kwam aan het licht dat er kabels moesten worden vervangen." Wanneer de brug precies dichtgaat, is nog niet bekend. Het is nog onduidelijk wanneer de kabels worden geleverd.

