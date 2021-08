Duizenden nieuwe laadpalen in Zeeland: 'Binnen vijftien jaar is de benzinemotor verleden tijd'

In Zeeland zijn meer laadpalen nodig om aan de vraag te voldoen (foto: Omroep Zeeland)

Clement mag tot 2030 duizenden snellaadpalen plaatsen in Zeeland. "Als de ontwikkeling in dit tempo doorgaat, is binnen vijftien jaar de benzinemotor verleden tijd. De elektriciteit is duurzaam, die komt van Zeeuwse windparken en zonnepanelen. Zelfs als heel Zeeland elektrisch rijdt, is er voldoende stroom beschikbaar, daarvoor zijn geen extra duurzame energieprojecten nodig", zegt Clement.

'Ook toegankelijk voor benzinerijders'

Kapelle, thuisbasis van Clement, is een gemeente die vooroploopt met de plaatsing van snellaadpalen. Wethouder Siwart Mackintosh vindt het belangrijk dat juist in de woonwijken voldoende palen beschikbaar zijn. Ze komen te staan bij reguliere parkeervakken, die ook toegankelijk blijven voor benzinerijders. Voorlopig tenminste, want Mackintosh wil niet dat de palen tot extra parkeerdruk in de gemeente leiden. Andere gemeenten willen de parkeervakken juist wél vrijhouden voor elektrorijders, om te voorkomen dat er een tekort aan laadplekken ontstaat.

Dringen bij de paal?

Laadpaaldeskundige Clement verwacht niet dat het dringen wordt bij de paal wanneer steeds meer Zeeuwen elektrisch gaan rijden. "Het vraagt alleen om een andere manier van rijden en opladen", zegt hij. "Slimmer omgaan met tijd en elektriciteit."

Steeds sneller

Snellaadpalen maken het mogelijk om binnen twintig minuten een accu's voor 80 procent op te laden. Voor een snelle laadbeurt moeten autorijders wel extra betalen. Snelladers ontwikkelen zich in een vlug tempo: Clement verwacht dat de nieuwe generatie laadpalen binnen vijf minuten de accu kunnen opladen. Ook worden de accu's beter en krachtiger.

Omslagpunt bereikt

"Nog geen jaar geleden was voor veel automobilisten de aanschaf van een elektrische auto nog iets uitzonderlijks. Daar moest je bewust voor kiezen. Nu hoor ik mensen verdedigen waarom ze juist een benzinemotor kopen en nog even wachten met elektrisch rijden. Het omslagpunt is bereikt", aldus Clement.