Chantal reist door Amerika en verkoopt ondertussen stroopwafels

Chantal Piët leidt een nomadenbestaan in Amerika (foto: Chantal Piët)

De vriend van Chantal won een loterij om Green Cards, een permanente verblijfsvergunning voor Amerika. Jaarlijks worden zo'n 55.000 Green Cards weggegeven en toegekend aan personen uit bepaalde landen. Terwijl veel mensen moeite doen om een visum te kregen, kregen Chantal en haar vriend dat zo in de schoot geworpen.

Intussen woont Chantal zes jaar in het land en sinds begin dit jaar vaste woon- of verblijfplaats. "Alles is leuk. Alle landen zijn leuk, alle plekken zijn leuk. Waarom zou ik op één plek blijven? Per 1 januari hebben we alles verkocht, weggegeven en zijn gaan rondreizen."

Nomadenbestaan

Per plek kijkt ze waar ze overnacht. "We komen net terug uit Europa, we waren ook even in Vlissingen, dan slaap ik bij vriendinnen. Nu slaap ik toevallig in een huis van vrienden die uit Nederland komen. Zij zijn nu op vakantie in Nederland. We hebben wel een auto die is omgebouwd tot een soort camper. Met een zonnepaneel en een koelkast met extra batterij. Soms wonen we daar vijf tot twaalf weken in met een leuke roadtrip door The States, of een Airbnb in Mexico."

De eerste Zeeuw in het buitenland met Chantal Piët

Chantal ziet het als een werkvakantie die inmiddels acht maanden duurt. Ondertussen probeert ze stroopwafels te verkopen voor haar bedrijf The Stroop Club. "Amerikanen houden heel erg van de stroopwafel, dus het gaat best goed. Je moet alleen langzaam de naam uitspreken als je belt, anders horen ze stripclub en dan hangen ze snel op", lacht ze.

Voorlopig laatste gesprek met Marie-Paule

De afgelopen vijftien maanden belden we op woendag Marie-Paule uit Axel in de rubriek Zeeuw in het buitenland. Ze werkt in Honkong en maakt wijnprogramma's voor het restaurant waar ze werkt. Voorlopig spraken we haar vanmiddag voor het laatst. Het was voor haar een vast contactmoment met Nederland. "Ik denk dat jij een van de weinige personen bent die ik echt op wekelijkse basis heb gesproken", zegt ze tegen presentator Michiel van de Velde. Ze sprak de presentator vaker dan haar eigen moeder.

De laatste Zeeuw in het buitenland met Marie-Paule Herman