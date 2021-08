Vrouw langer in cel voor babbeltrucs in Goes en Vlissingen

Vooral geld en sieraden werden gestolen (foto: Politie)

Na sommige babbeltrucs werd een sporenonderzoek ingesteld. Bij het onderzoek na een diefstal op 1 februari bij een bewoonster aan de Louise de Colignylaan in Goes vond de politie een DNA-spoor dat leidde naar de vrouw uit Den Bosch. In haar woning werden geld en waardevolle spullen in beslag genomen.

Tussen januari 2020 en februari 2021 vonden in Goes en Vlissingen een reeks babbeltrucs plaats, die volgens de politie vooral qua werkwijze overeenkomsten vertoonde. De vooral oudere slachtoffers vertelden dat een vrouw aanbelde en zich voordeed als thuiszorgmedewerker. Nadat ze binnen was, werden de slachtoffers in de badkamer verzorgd.

Nadat de vrouw weg was, werd duidelijk dat er waardevolle spullen waren gestolen, vermoedelijk door een tweede persoon. Het ging vooral om geld en sieraden.