UCR-studenten hoeven niet naar prikstraat, maar krijgen bezoek van GGD-medewerkers

GGD-medewerkers zoeken studenten op voor vaccinatie (foto: ANP)

Dean van de UCR Bert van den Brink is blij met die service. "We benadrukken zelf al langer, ook richting onze nieuwe studenten, dat we het erg belangrijk vinden dat er gevaccineerd wordt. Alle beetjes helpen."

Hoeveel studenten van de UCR al gevaccineerd zijn, weet Van den Brink niet precies. "In het licht van de privacywetgeving kun je dat niet direct van studenten vragen dat ze je dat vertellen. Dat is persoonlijke informatie." De dean heeft wel een vermoeden. "Onze inschatting is dat meer dan de helft van de mensen gevaccineerd is."

Na zware tijd weer in schoolbank

Van den Brink is blij dat studenten in het hoger onderwijs komend schooljaar weer in de schoolbanken mogen zitten. "Het is heel zwaar geweest voor studenten en medewerkers." Dat leidde in sommige gevallen tot depressies." Tegelijkertijd ziet hij dat mensen nog wel twijfelen over de veiligheidssituatie en denkt daarom dat een hoge vaccinatiegraad belangrijk is. "Als je in je populatie, in je instelling, ongeveer 80 procent hebt van mensen die gevaccineerd is, dan heb je die 'kuddebescherming' waar in het begin van de pandemie over gesproken werd. Dat willen we gaan bereiken."

Studenten die op de campus gevaccineerd worden, krijgen daar ook de tweede prik in de arm gezet.