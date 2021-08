Vergeet de Veluwe: ook Zeeuwse heidegebieden kleuren paars

Schouws heidegebied groeit door maatregelen Staatsbosbeheer (foto: Omroep Zeeland)

Het heidegebied op de kop van Schouwen zou niet misstaan op een ansichtkaart. "Dat komt door de natte zomer," weet boswachter Marijke Lieman van Staatsbosbeheer. "De heide staat er prachtig bij."

Heidestruiken groeiden er boven Haamstede al in de zeventiende eeuw. "Je had toen op meer plekken langs de kust in Zeeland heide, maar dat is verdwenen door de landbouw," zegt Lieman. "Tijdens de oorlog is dit gebied gebombardeerd en zo kwamen die zaadjes weer boven. Later in 2000 heeft Staatsbosbeheer het hier afgeplagd en zo is dit heidegebied ontstaan."

De heide is niet enkel een mooi plaatje, de struiken zijn ook waardevol voor de rest van de natuur. "Ze zijn belangrijk voor bijen maar ook voor andere soorten zoals de levendbarende hagedis. Die kun je op een mooie zonnige dag hier op de hei zien liggen."

De heide op Schouwen staat er beter bij dan die in de rest van het land (foto: Omroep Zeeland)

Staatsbosbeheer probeert het de heide en andere vegetatie die van schrale grond houdt naar de zin te maken. Pony's en koeien houden het gras kort en vrijwilligers ontfermen zich onder meer over de Amerikaanse vogelkers.

'Een topgebied'

De heide breidt zich in het Biesterveld ieder jaar uit. "Door de begrazing ontstaan steeds weer kale plekken en dat vormt een goed kiembed voor die struikhei," vertelt Lieman. "Steeds als ik hier loop denk ik: hé daar groeit nu ook weer hei en daar ook. Maar we zien vooral dat het er goed bijstaat. In de rest van Nederland vertakt de heide en is ie op zijn retour. Dit is A-kwaliteit heide, echt een topgebied."

Naast het Biesterveld kent Zeeland een gebiedje bij Clinge waar heide groeit en ook op Walcheren bloeien momenteel enkele tientallen wilde heideplanten. Duidelijk is in ieder geval dat de benaming "Zeeuwse heide" meer omvat dan enkel bloeiende lamsoor. Ons past wel enige bescheidenheid: de Veluwe alleen al beslaat 15.000 hectare heidegebied.