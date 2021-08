Weer geen post in Kattendijke: 'We noemen het hier al postgate'

Volgens Jacco van Damme van de dorpsvereniging is er in het voorjaar beterschap beloofd door PostNL, maar dat was van korte duur. "In februari kwam er een postbezorger, maar die had niet eens een auto. Dan moesten wij wachten op de post voor hij eindelijk eens een auto kon lenen. We hebben nu al de zesde postbezorger en het is iedere keer wel wat."

Uitnodiging internist gemist

Zelf mistte Van Damme een oproep van de internist om bloed te laten prikken. "Dan bellen ze op waar ik blijf. Wanneer je dan vraagt hoe ik het had moeten weten, dan krijgt je te horen dat er een brief is verstuurd. Ja, dan weet je al genoeg."

Ook Ciska de Pan heeft al regelmatig post gemist. Laatst ging het mis met de verzekeringspapieren voor een nieuwe auto. "De groene kaart hebben ze opgestuurd, maar die is nooit aangekomen. Ik ben er uiteindelijk zelf maar om gereden."

Weer een lege brievenbus (foto: Omroep Zeeland)

PostNL zegt in een reactie tegen Omroep Zeeland dat er niets bekend is van klachten. Sinds juni is er volgens hen een vaste bezorger en daarmee zouden de problemen zijn opgelost. De bewoners zijn vol ongeloof door deze reactie. "Iedereen klaagt steen en been, dus we krijgen het idee dat ze onze klachten niet eens opnemen."

Nog een keer opsturen

Volgens bewoonster Dianne Rozendam kent de mevrouw die de klachten moet opnemen, haar al erg goed. "Als we bellen dan weet ze al genoeg bij het noemen van Kattendijke." Als tip krijg je dan, dat ze aan de afzender maar moet vragen om het nog een keer te sturen. "Ja, leuk is dat met vakantiekaartjes."

Inmiddels wordt er op het dorp al over 'postgate' gesproken. Ze lachen er inmiddels om als boeren met kiespijn, want een direct oplossing is er niet. Ze denken zelf nog aan de post afleveren op één plek, waarna bewoners het zelf rondbrengen. "Een hele goed postbode zouden we willen", zegt De Pan. "Maar ja, wie solliciteert?