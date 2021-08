Goedemorgen! Zaak Ichelle, paarse heidevelden en het dorp met de verdwenen post

De honingbij is belangrijk voor onze voedselketen, maar zoals je vast wel weet, gaat het niet goed met het dier. Maar het is nog niet te laat om zelf in actie te komen.

Wist je dat heide ook belangrijk is voor bijen? De paarse stroken die je waarschijnlijk vooral van de Veluwe kent. Maar, je hoeft niet meer per se daar naartoe om die paarse velden te zien, want ook in Zeeland zijn genoeg plekken waar heidevelden in bloei staan!

Vanmiddag is de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank in de zaak over de vermoorde Ichelle van de Velde uit Oostburg. De 45-jarige vrouw die verdachte is, ontkende eerder Ichelle te hebben gedood. Wel zei ze een deel van het lichaam in het kanaal te hebben gedumpt.

Postmysterie

In Kattendijke wordt de afgelopen weken nog maar nauwelijks post bezorgd. Bewoners zeggen daardoor geen verzekeringspapieren, rouwkaarten en medische brieven te missen. Soms is er wel een postbode op het dorp, maar inwoners zien dat niet alles op de goede plek komt. "Ik heb al een paar keer gezien dat post die bezorgd moet worden, weer in de oranje brievenbus van PostNL verdwijnt."

Zonnebloemen in een (vandaag) grijs Zeeland (foto: Piet Grim)

Het wordt vandaag een bewolkte dag, met in de middag af en toe de zon. Er is 's ochtends en 's avonds kans op lichte regen of motregen. De wind is matig uit het zuidwesten met windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur is 18 tot 20 graden.