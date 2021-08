Werkloosheid in Zeeland daalt verder

Vacatures UWV (foto: OZ)

Maar het Zeeuwse cijfer is nog niet terug op het lage niveau van de zomer van 2019. Toen hadden 3.750 Zeeuwen een WW-uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het UWV in Goes.

Ook landelijk is er sinds februari van dit jaar sprake van een continue afname van het aantal WW-uitkeringen. Het landelijke WW-percentage staat nu op 2,4 procent van de beroepsbevolking. Ter vergelijking: in Zeeland is het gezakt naar 1,9 procent.

Jongeren vinden snel weer werk

De afname was het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Eind juli 2021 werden er in Zeeland 227 werkloosheidsuitkeringen gegeven aan jongeren tot 27 jaar. Dat zijn er 53 minder dan in juni 2021 en zelfs 441 minder dan januari 2021. Het aantal WW-uitkeringen daalt sterker onder jongeren omdat deze groep aan het begin van de coronacrisis het zwaarst werd getroffen.

Jongeren werken namelijk vooral op basis van flexibele contracten in sectoren als de horeca en detailhandel. Door de versoepelingen veerde de economie weer op, waardoor jongeren over het algemeen weer snel werk vonden.

Werk in de horeca is makkelijk te vinden (foto: Omroep Zeeland)

In vergelijking met juni dit jaar daalde in juli, behalve in de horeca en detailhandel, het aantal WW-uitkeringen in bijna alle andere sectoren. Zoals bijvoorbeeld in de bouw. Er is in de online vacaturebanken veel vraag naar timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.