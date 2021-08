Eerste duurzame visrestaurant van Nederland in Zeeland: 'Een goede toekomst voor onze kinderen'

In de keuken lijkt alles hetzelfde te gaan als in de andere restaurants. Toch was eigenaar Richard Snijder gemotiveerd om duurzamer te gaan werken: "We willen de zaak in de toekomst doorgeven aan de kinderen. We willen dat op een verantwoorde manier doen en zorgen dat zij een toekomst hebben." Bij de ingang hangt een blauwe vlag met het MSC-keurmerk en er liggen een aantal folders met informatie over duurzaamheid.

Bekende keurmerken

De Heerenkeet is gecertificeerd door twee keurmerken: ASC en MSC. De meeste mensen kennen de keurmerken van het logo op de vis in de supermarkt. ASC staat voor duurzaam gekweekte vis. Een bekend voorbeeld daarvan is de Kingfish uit Colijnsplaat. Een MSC-keurmerk bewijst dat de vis duurzaam gevangen is. Ook de Zeeuwse mosselen en oesters hebben dit keurmerk.

Meer Zeeuwse zaken

Middelburger Jan van Keulen is commercieel manager bij het MSC-keurmerk. Hij merkt dat steeds meer restaurants het keurmerk willen. "Ze hebben gehoord dat dit kan en veel zaken vinden dit positief dus we krijgen al veel aanmeldingen binnen. Ook vanuit Zeeland. We hopen binnen een paar jaar tien gecertificeerde zaken in Zeeland te hebben."

Koken in restaurant De Heerenkeet in Kerkwerve (foto: Omroep Zeeland)

Duurzaamheid is in de restaurantwereld in opkomst, merkt restauranteigenaar Snijder: "Vooral Duitse gasten vragen er regelmatig naar. In Zeeland leeft het nog wat minder, in de Randstad is het erg aan het groeien, merken we aan de gasten. Daarom is het extra leuk dat wij de eerste zaak van Nederland zijn. We krijgen veel reacties van collega's en klanten."

'Extra moeite'

Bij duurzaam gevangen vis denken mensen misschien al snel aan hogere prijzen, maar Snijder bezweert dat dát niet het geval zal zijn: "We gaan daar zeker niet aan beginnen. De prijs blijft hetzelfde, want de vis is niet duurder qua inkoop. We willen ons graag inzetten voor dit goede doel en soms moet je er dan wat meer moeite voor doen."