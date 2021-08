Een podcast in Zeeuws-Vlaams dialect: 'Het is van ons en ik wil het in leven houden'

Renske Berckmoes maakt een podcastserie over Zeeuws-Vlaamse verhalen (foto: Renske Berckmoes)

Zelf woont Berckmoes in Dordrecht, maar ze is opgegroeid op een boerderij in de buurt van Sluis. "Ik heb taalwetenschappen gestudeerd en heb nu mijn eigen taalbureau. Tijdens mijn studie, en nu eigenlijk nog steeds, vroegen veel mensen mij waar ik nou eigenlijk vandaan kom. De podcast geeft daar antwoord op."

Boerenverhaaltjes en Zeeuws-Vlaamse woorden

Ondertussen heeft Berckmoes al meer dan twintig afleveringen gemaakt, allemaal in het West-Zeeuws-Vlaams dialect. Iedere aflevering duurt ongeveer tien minuten. "De ene week vertel ik een boerenverhaaltje over wat ze vroeger allemaal meemaakten en de andere week gaat het over typisch Zeeuws-Vlaamse uitdrukkingen of woorden."

Renske Berckmoes vertelde erover in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer, luister het fragment hieronder terug:

Renske over haar podcast in de Zeeuwse Kamer

Berckmoes maakt haar podcast vooral voor Zeeuws-Vlamingen, maar andere Zeeuwen luisteren volgens haar ook naar de afleveringen. "Ik wilde echt iets leuks doen voor de Zeeuws-Vlamingen. Ik kan me er wel eens aan ergeren dat er vanuit de provincie of gemeente vooral gefocust wordt op toeristen. Dit is echt voor de Zeeuws-Vlaamse inwoners."

'Het is iets van ons en dat vind ik mooi'

"Ik ben gefascineerd geraakt door de Zeeuws-Vlaamse taal, omdat het zo'n mooie mix is. Het is geen Vlaams, geen Zeeuws, nee het is echt Zeeuws-Vlaams, iets van ons en dat vind ik mooi."

Ons dialect wordt door deze podcast vereeuwigd, of verzeeuwigd." podcastmaker Renske Berckmoes

Maar Berckmoes heeft nóg een reden om iedere week achter de microfoon te kruipen. "Je hoort steeds vaker dat dialect verdwijnt, ook het Zeeuws dialect. Ik wil het op deze manier in leven houden. Als je ervan uitgaat dat Spotify in de lucht blijft, is de podcast en dus ons dialect vereeuwigd of verzeeuwigd."

Nog lang niet klaar

De podcastmaakster is voorlopig nog niet klaar met uitzenden. "Ik heb sowieso nog drie afleveringen die ik moet uitwerken en daarna ga ik nog verder. Mochten er mensen zijn die een Zeeuws-Vlaams woord onder de loep willen leggen, je kunt me altijd een berichtje sturen."