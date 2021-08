Verdachte moord Ichelle gaat verklaring afleggen, begin volgend jaar mogelijk meer duidelijk

Wat is er precies gebeurd met Ichelle? Dat wordt volgend jaar mogelijk duidelijk (foto: familie Ichelle van de Velde)

De 45-jarige verdachte ondergaat momenteel een persoonlijkheidsonderzoek. Zij was vandaag niet bij de tweede voorbereidende zitting voor de rechtbank in Middelburg. Behalve dat ze verklaard heeft niet betrokken te zijn geweest bij de moord zelf, maar alleen het lichaam onder dwang heeft gedumpt, hult ze zich in stilzwijgen. Maar volgens haar advocaat, Pieter van de Kerkhof, komt daar dus tijdens de rechtszaak zelf een eind aan. Dat wordt wellicht meer bekend over het moment waarop Ichelle is vermoord en de manier waarop.

Persoonlijkheidsonderzoek

De advocaat wil dat in de tussentijd de ex-partner van zijn cliënt wordt ondervraagd en dat de verklaringen van haar dochters op hun betrouwbaarheid getoetst worden. Waar het ook nog op wachten is, is de uitkomst van een persoonlijkheidsonderzoek dat de verdachte. momenteel ondergaat. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft inmiddels wel sectie verricht op het lichaam van Ichelle.

De verdachte zit sinds 9 februari in voorarrest. De rechtbank besloot vandaag dat de ze vast blijft zitten tot de inhoudelijke behandeling. Volgens de rechtbank zijn er genoeg verdenkingen om haar langer vast te houden. Zo zou Sandra H. gereedschap hebben aangeschaft om het lichaam in stukken te zagen. In de winkel hing een lijklucht en werd veel bloed gevonden. Bloed van Ichelle is ook gevonden op de laars van de verdachte. Haar dochter mocht niet meer in de winkel van haar moeder komen in de week nadat Ichelle verdween. Daardoor kon ze haar fiets niet pakken die nog in de winkel stond en ze moest daarom met de bus naar school.

De man van de verdachte vertelde begin juni tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad dat hij een verhouding had met Ichelle. De officier van justitie noemde dit ook als motief voor de moord tijdens de vorige zitting op 26 mei.

De vrouw heeft eerder gezegd op een later moment nog een verklaring af te willen leggen. Het OM bepaalt nog of de verdachte psychisch onderzocht moet worden. Ondertussen ondergaat ze een persoonlijkheidsonderzoek.

