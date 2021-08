Duitser rijdt meer dan 60 kilometer per uur te hard en raakt rijbewijs kwijt

De politie betrapte de Duitse bestuurder met twee keer de toegestane snelheid (foto: ANP)

De 23-jarige man uit Biervliet reed rond 02.30 uur over de Grootteweg in Hoek. Zijn rijbewijs was eerder al ingenomen vanwege rijden onder invloed. In overleg met de officier van justitie is de auto van de man in beslag genomen.

De Duitse bestuurder wiens rijbewijs werd afgenomen, reed vanochtend over de Zoetwaterweg in Sint-Annaland. De toegestane snelheid is daar zestig kilometer per uur. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte de Duitse met een snelheid van 125 kilometer per uur.