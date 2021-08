Zeeuwse Daan vertelt over Hongaarse feestdag: 'Er is een parade met de afgehakte hand van de koning'

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

"Na zijn dood is die hand afgehakt", vertelt Daan in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Die wordt dan in een glazen doos door de stad gedragen als een soort olympisch vuur." Ook is er een grote vuurwerkshow in Boedapest en zijn er allerlei festiviteiten. Vergelijkbaar met Koningsdag in Nederland, stelt Daan. Afgezien van de afgehakte hand dan.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

"Héél jammer dat ik dat moet missen", lacht hij. Hij moet zelf namelijk naar een Hongaarse bruiloft. Hoewel dat ook een heel feest is: "Die duren hier een stuk langer dan in Nederland. Iedereen blijft slapen en vrienden en familie blijven het hele weekend een beetje hangen." Met coronamaatregelen hoeven de Hongaren op bruiloften geen rekening meer te houden. Volop feest dit weekend dus, in Hongarije.

Zeeuwse Daan in Hongarije