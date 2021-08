Een lege agenda en halve dagen, zo komt een burgemeester de vakantietijd door

"Eigenlijk gaat het alleen om de lopende zaken die nu nodig zijn", legt Mulder uit. De agenda van de burgemeester is deze dagen vrij leeg. "Ik heb alleen 's morgens vier afspraken. Dus als het even kan, ben ik de middag ook weer weg."

Daarnaast geeft deze periode ook ruimte om afspraken te maken waar buitenom de zomer geen tijd voor is. Zo stond er deze periode bijvoorbeeld een bezoek op de planning aan een man met wie de burgemeester veel te maken had tijdens de discussie rondom de Hedwigepolder. "Ik dacht: ik ga die man eens opzoeken. En dat heb ik gedaan", legt Mulder uit.

Coronaregels nog steeds onduidelijk

Officiële gelegenheden waar de burgemeester voor op moet draven, zijn er in de zomerperiode niet. "Nee, gelukkig niet", verzucht de burgemeester. Waar hij wel mee te maken heeft, is de onduidelijkheid over de coronaregels, vooral onder de Belgen. "Mensen denken dat wanneer ze hier komen winkelen, dat ze in quarantaine moeten of allerlei papieren bij zich moeten hebben", legt de Hulster burgervader uit. "Maar dat is helemaal niet zo." Hij legt het nog een keer uit: "Als je binnen twaalf uur weer weg bent, is er niets aan de hand. En al helemaal niet voor grensbewoners."

Als alle samenkomsten weer terugkomen, zijn we allemaal blij" Burgemeester Jan-Frans Mulder

De laatste maanden kwamen de ambtenaren van de gemeente Hulst langzaam maar zeker weer naar het gemeentehuis toe. Sommige ambtenaren had Mulder al anderhalf jaar niet gezien. Direct nadat zij weer op het gemeentehuis gingen werken, vlogen zij uit voor de zomervakantie. "Een gek gevoel", geeft de burgemeester toe. "We hadden ook al geen jaarafsluiting of nieuwjaarsbijeenkomst, al die dingen zijn allemaal weg. Als dat weer terugkomt, worden we daar allemaal blij van."

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst vindt het een prettig idee dat hij als laatste van het college op vakantie gaat. (foto: Omroep Zeeland)

Waar Mulder ook blij van wordt, is dat hij inmiddels al zijn (nieuwe) collega-burgemeesters heeft ontmoet. De afgelopen twee jaar zijn er de nodige wisselingen geweest in het Zeeuwse burgemeesterskorps, maar fysieke ontmoetingen waren lange tijd uit den boze. "Dat was heel raar", geeft hij toe. "Ik was voorzitter van de burgemeesterskring, dus ik moest ze toespreken als ze nieuw waren of afscheid namen, maar in feite zijn er collega's die elkaar nog niet hebben gezien."

Lange neus

Volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen neemt Mulder na ruim negentien jaar burgemeesterschap afscheid van Hulst. Daarmee is hij de langstzittende burgemeester van Zeeland. "Ik hoop mijn laatste jaar alles nog een keer op een normale manier mee te maken."

Eerst mag Mulder zelf nog met vakantie, als laatste van het Hulster college. "Dat geeft altijd een lekker gevoel. Anderen hebben het al gehad en ik heb het nog tegoed", verkneukelt Mulder zich bij de gedachte. Hij blijft in Nederland en hoopt dat de zomer zich dan eindelijk laat zien. Dan kan hij bij terugkomst een lange neus naar zijn wethouders trekken. "Ja, haha. Een hele lange!"