Van phishingmails tot babbeltrucs: zo probeerden criminelen Zeeuwen op te lichten

Nepmails en sms'jes komen van allerlei 'bedrijven' (foto: ANP)

Zogenoemde phisingmails komen van allerlei 'bedrijven'. Ronald van Roo vertelt: "Ongeveer een maand lang kreeg ik mails dat ik 'mijn Norton360' moest verlengen. Daarna over McAfee. DHL berichten ook regelmatig. En Rabobank vroeger, maar als je geen Rabo hebt weet je gelijk dat het niet klopt."

Verschillende Zeeuwen ontvingen afgelopen tijd een mail die van het ministerie lijkt te komen. In de mail wordt de geadresseerde gevraagd om een openstaande schuld te betalen via een link. "Verwijderen en niet op reageren!", waarschuwt Do Roegiers. Eerder deze week waarschuwde politiewoordvoerder Alwin Don ook om niet zomaar op links te klikken en je computer te beveiligen.

Een oplichtingsmail die op dit moment de ronde doet (foto: Do Roegiers)

Ook namens zogenaamde postbedrijven worden er vaak oplichtingsmailtjes verstuurd: "Wij kregen een mailtje, zogenaamd van DHL. Als we geen geld over zouden maken binnen 24 uur, dan zou het pakketje vernietigd worden. Wij zijn er gelukkig niet ingetrapt."

Criminelen aan de telefoon en aan de deur

Nog geraffineerder zijn de babbeltrucs, waarbij potentiële slachtoffers worden opgebeld of zelfs oplichters aan de deur krijgen. "Ik ben twee keer gebeld door iemand die zei dat ze van de Rabobank was. Ze had zelfs de laatste drie cijfers van m'n bankrekening. Ik zei dat ik zelf de Rabobank wel zou bellen", schrijft Brenda Snel-Loekemeijer.

In de maand juli troggelden internetcriminelen bijna 1,7 miljoen euro af van slachtoffers in Zeeland en West-Brabant. Dat is bijna twee keer zoveel als in de maand ervoor. De politie stuurde daarom deze week een waarschuwingsbericht uit om alert te blijven op verdachte e-mails, telefoontjes en sms'jes. Meer informatie over bankpasfraude en WhatsAppfraude lees je hier.

