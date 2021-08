PostNL zegt sorry tegen Kattendijke: 'Alle post nog hopelijk deze week in de bus'

Weer een lege brievenbus (foto: Omroep Zeeland)

Volgens PostNL woordvoerder Dagna Hoogkamer is het streven om deze week alle post alsnog rond te brengen. "Ook wordt de huidige postbezorger aangesproken en is het streven is dat er naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe bezorger komt."

PostNL zei woensdag tegen Omroep Zeeland dat er geen klachten binnen zijn gekomen van bewoners uit Kattendijke. Volgens Hoogkamer is er vandaag uitgebreider onderzoek gedaan en ontdekten ze dat de huidige postbezorger in ieder geval deze week steken heeft laten vallen.

Bewoners van Kattendijke zagen de postbezorger onbezorgde post weer terug in de oranje PostNL brievenbus gooien. De afgelopen maanden misten inwoners weer talloze post, waardoor onder andere verzekeringspapieren, rouwkaarten en medische brieven niet zijn bezorgd.

Dorpsvereniging: 'Eerst zien'

Jacco van Damme van de dorpsvereniging is blij dat er oplossingen worden aangereikt, maar wil eerst zien of de problemen daarmee zijn opgelost. "Het is niet alleen een probleem van deze week, het is al maanden aan de gang. Veel bewoners hebben geklaagd en ik snap niet dat ze nu pas in actie komen, wanneer de media worden ingeschakeld."

Volgens Van Damme is een klacht indienen ook alleen mogelijk via de app van PostNL. "Vooral de oudere inwoners van de gemeente snappen dat niet. De service moet echt in de toekomst verbeteren en de lijntjes moeten korter."

