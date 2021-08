Grijze bak in Sluis nog maar eens per maand geleegd: 'Wij hebben veel poepluiers en die ruiken niet naar bloemetjes'

Op een Facebookbericht van een inwoner uit Sluis met de vraag 'hoe het met de grijze bak is', wordt talloze keren gereageerd. Een hoop mensen vinden dat deze vaker geleegd zou moeten worden.

Poepluiers

Een van hen is Daisy de Smet. Zij woont met haar partner en baby van 8,5 maanden in Groede. "Wij hebben dus veel poepluiers en die ruiken over het algemeen niet naar bloemetjes. We mogen in deze situatie van geluk spreken dat het geen hete zomer is. Anders zou het nog viezer worden. Zodra de temperatuur boven de 20 graden zit en de zon schijnt, dan komen de maden eruit."

De Smet heeft niet de luxe om de container in de schaduw of ergens afgedekt neer te zetten. "Bij ons staat deze in de volle zon. Het eenmaal per maand legen van de grijze container is echt te weinig." Toch heeft ze ook begrip voor de keuze van de gemeente. "Ik moet wel eerlijk zijn: we zijn wel bewuster plastic gaan weggooien, anders past het helemaal niet in de bak. Mijn advies is om het eens in de drie weken te doen. Ik begrijp ook dat de gemeente wil meehelpen aan een beter milieu."

Atie van Baalen juicht het initiatief van de gemeente toe: leef bewuster! (foto: Omroep Zeeland)

Andere inwoners ervaren totaal geen problemen. Atie van Baalen bijvoorbeeld. "Mensen zijn heel onbewust bezig. We leven in een andere tijd en iedereen moet zich daar bewust van worden. Ook dat je oplet in de supermarkt hoe iets verpakt is."

Volgens van Baalen moet de gemeente niets veranderen, maar de bakken een keer per maand blijven legen. De buurt profiteert ook nog eens van de bewuste leefstijl van het echtpaar: "De buren komen regelmatig vragen of ze bij ons nog wat in de kliko kunnen doen. Dat is voor ons geen probleem want we hebben met z'n tweetjes meestal maar een halve bak vol."

Zoeken naar oplossingen

De gemeente laat in een reactie weten vooral op zoek te zijn naar oplossingen. "Het doel is dat we samen de hoeveelheid restafval verminderen", laten ze weten. "In de praktijk blijkt dat een huishouden dat consequent aan afvalscheiding doet, toekomt met één restafvalcontainer."

Voor gezinnen met kinderen die nog in de luiers zitten zoekt de gemeente ook naar alternatieven: "Denk hierbij aan het tussentijds wegbrengen van een zak met luiers naar een verzamelcontainer."