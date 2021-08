'Fotografie is een kwestie van: Doen! Doen! doen!'

Thom Brouwer voor zijn foto's (foto: Omroep Zeeland)

Zelf begon hij pas in 2016 na een vakantie in IJsland. Hij leende een professioneel toestel om het landschap vast te leggen op de gevoelige plaat, maar is sindsdien verkocht. Bij thuiskomst kocht hij direct een goede camera en begon.

TIP 1 : Doen! Doen! Doen! Volgens Brouwer is fotografie vooral een kwestie van heel veel doen. "Blijf ook vooral kritisch naar je werk kijken. Wat spreekt je aan? En waarom is de ene foto nu beter dan de andere."

Inmiddels exposeert Thom Brouwer niet alleen. Ook heeft geeft hij workshops in fotografie en heeft hij zijn eigen kalender: 'De Zeeuwse Kust'. Een titel die past bij het werk van Brouwer, op veel foto's staat zeewater. De ene keer de branding met ondergaande zon, een ander moment de duinen tussen Zoutelande en Dishoek.

De expositie van Thom Brouwer in de Drukkerij (foto: Omroep Zeeland)

TIP 2: Afwisselen in hoogte Volgens Thom is goed om eens door de knieën te gaan, of ergens op te gaan staan bij het maken van een foto. "Je ziet vaak dan een foto net iets mooier, of spannender wordt, wanneer je een ander perspectief neemt. Maak de foto maar eens staand en hurk daarna eens."

Voor Thom blijft het wel een uit de hand gelopen hobby. In het dagelijks leven is hij fysiotherapeut, maar de camera gaat bijna altijd mee. "Ik zie mezelf niet als kunstenaar, maar veel mensen waarderen wat ik doe. Dan is het prachtig wanneer je bijvoorbeeld in deze expositie kan laten zien wat je doet."

TIP 3: Maak diepte Volgens Fotograaf Brouwer is het mooi om te werken met een voor-, midden- en achtergrond. "In mijn foto's gebruik ik wel eens golven op de voorgrond en de ondergaande zon op de achtergrond. Maar strandhuisjes op de voorgrond werkt bijvoorbeeld ook. Zo blijft je aandacht veel meer hangen."

De ontwikkeling van de fotografie is de laatste tien jaar in een stroomversnelling gekomen. Mede door de mobieltjes waar de camera van steeds betere kwaliteit is. "Ik vind dat een mooie ontwikkeling", zegt Brouwer. "Als je het veel doet dan ontwikkel je kwaliteiten."

Hij zag op Intstagram dat het de Dag van de Fotografie was. Hij heeft geen extra taart gegeten, maar voor Thom Brouwer is het eigenlijk iedere dag; De Dag van de Fotografie.