Goedemorgen! Wereldmuggendag, uitspraak speedbootongeluk en dat langverwachte zonnetje breekt door

Vandaag is het Wereldmuggendag (foto: Bertie Sijbrands)

In onze provincie moet je op dit moment bijna drie maanden wachten als je theorie-examen wil doen voor je autorijbewijs. Dat komt enerzijds door corona, omdat de examens een tijd stil hebben gelegen. Dit was in maart al een probleem. Maar het heeft nu ook te maken met iets anders: steeds meer jongeren zakken de eerste keer voor hun theorie-examen.

Uitspraak speedbootongeluk

Vandaag staat de 35-jarige man uit Koudekerke terecht vanwege het fatale speedbootongeluk dat twee jaar geleden in Zoutelande plaatsvond. Daarbij kwam een 15-jarige meisje om het leven. Tegen de man werd door het Openbaar Ministerie een taakstraf van 240 uur geëist. Vandaag besluit de rechter welke straf hij daadwerkelijk krijgt.

De vraag is of een derde vaccin effect heeft bij een bepaalde groep mensen (foto: ANp)

Verder krijgen studenten van University College Roosevelt vandaag de GGD op bezoek. Medewerkers komen naar de campus in Middelburg om studenten die dat willen te vaccineren.

Tips voor beginnende fotografen

Zoek je nog iets leuks om te doen vandaag? In De Drvkkery in Middelburg hangt een expositie van fotograaf Thom Brouwer. We spraken hem gisteren naar aanleiding van de Dag van de Fotografie. Hij geeft hij de belangrijkste tips voor beginnende fotografen.

De zon breekt door de wolken (foto: Nadia)

Is het dan eindelijk zo ver en krijgen we dan toch dat zomerweer waar we met z'n allen zo op hopen? Het gaat de goede kant op. Vanochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk valt er regen of motregen. Het wordt tussen de 16 en 18 graden. Vanmiddag klaart het op en wordt het maximaal 22 graden.