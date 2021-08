Vijftien jaar leeftijdsverschil: broers Constansia samen in de selectie bij Hoek

Voor Jonathan was het altijd een droom om nog een keer met één van zijn broers te spelen in hetzelfde elftal. Nu hij 35 jaar is, komt het er toch nog van. Dat het met zijn jongste broertje Jahrdell is, maakt het nog specialer. "Ik vind het leuk. Vanaf het moment dat hij bij het eerste van Terneuzen speelde, hoopte ik al dat we nog een seizoen samen zouden kunnen spelen", zegt Jonathan.

'Vroeger mocht ik alleen maar kijken'

"Het leeftijdsverschil is groot", vertelt Jahrdell. "Vroeger toen ik nog klein was en we op de pleintjes voetbalden, mocht ik alleen maar kijken. Pas als de grote jongens gingen pauzeren, mocht ik even op het veld." Toen Jahrdell klein was, probeerde Jonathan door te breken als profvoetballer. Hij debuteerde op het hoogste niveau bij AA Gent en was daardoor vaak van huis. "Ik kan me ook niet veel meer herinneren van de tijd dat Jonathan thuis was."

Misschien dat juist daarom de broers het nu extra waarderen dat ze de kans krijgen om samen te spelen. "Het is niet iets wat iedereen meemaakt en de competitie is nog een hoog niveau ook", legt Jahrdell uit.

Jahrdell (links) en Jonathan Constansia in actie voor Hoek in de voorbereiding (foto: Frans van Pagee)

Jahrdell is een aanvaller en hij heeft een goede voorbereiding gedraaid bij Hoek. "Hij is de snelste speler van de selectie", weet Jonathan. "Hij scoort heel makkelijk. Dat vind ik echt knap. Voor de rest is het aanhaken en leren en dat doet hij voorlopig goed. Hij zou alleen nog iets sterker mogen worden, maar dat komt wel."

De club waar Jahrdell vandaan komt, Terneuzen, speelt vier niveaus lager dan Hoek en dus kijkt de net 20-jarige aanvaller soms nog zijn ogen uit op de training. "Ik merk soms dat ik nog wel wat achterstand heb op de andere jongens. Het baltempo is hier hoger en ze zien het spel beter en sneller. Ik probeer zo veel mogelijk op te letten en mijn best te doen."

Constansia in de basisopstelling

De vraag is alleen of er morgen in de openingswedstrijd tegen Barendrecht één of twee Constansias in de basis staan. Als het aan de broertjes ligt zijn dat er twee. "Ik vind dat Jahrdell een basisplaats verdient", zegt Jonathan. "Maar ik ben niet de trainer. Je weet het maar nooit met deze trainer. Wie weet zit ik wel op de bank."