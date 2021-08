Douwe Eisenga: 'Originaliteit zit in jezelf'

Artwork van de single Searching (foto: Michiel Pijpe)

Hoe reageer je op de coronacrisis als mens, maar ook als componist? Had je daar meteen een antwoord op?

"Nou, dat weet ik niet. Ik ga misschien wel automatisch in een stand staan die naar oplossingen zoekt. Het is net alsof ik hou van nieuwe situaties die vragen om nieuwe ideeën en oplossingen. Stiekem vond ik het ook wel een beetje leuk, die rust en die tijd die je had om dit te doen."

Heeft corona dan ook invloed gehad op de inhoudelijke kant van het componeren?

"Ja, misschien. Het is wel een periode geweest die nogal intensief was ook om andere redenen. Het is de eerste single van een album dat later uitkomt, dat misschien nog wel contemplatiever is dan het voorgaande album. Het zou kunnen dat dat te maken heeft met de stilte en de rust en ook de verdieping en bezinning die zo'n tijd met zich meebrengt."

Uit de titel 'Searching' blijkt dat je ergens naar op zoek bent. Wáár ben je naar op zoek?

"Toen ik begon met componeren dacht ik, dat je als componist totaal nieuwe wegen moest inslaan, vernieuwend moest zijn, het wiel opnieuw moest uitvinden. Gaandeweg kwam ik erachter dat origineel zijn niet gaat om vernieuwend zijn, maar om het zoeken en vinden van je eigen bron, je origine, daar komt het woord originaliteit ook vandaan. 'Zoek jezelf broeders'. Haha!"

Vanaf het moment dat ik gewoon bij mezelf bleef, begon men te praten over 'vintage Eisenga'. Ieder mens is uniek, dus als je bij jezelf blijft, wordt het ook typisch Jan, of Kees of Marietje-muziek."

Douwe Eisenga blikt terug op de afgelopen tijd waarin hij op zoek ging naar zijn eigen origine.