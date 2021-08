Kamervragen over problemen met postbezorging Kattendijke

Kamervragen over postbezorging in Kattendijke (foto: Kristian de Winter / ANP)

Bewoners lopen daarom onder andere verzekeringspapieren, rouwkaarten en medische brieven mis. Soms is er wel een postbode op het dorp, maar bewoners zien dat niet alle post op de goede plek terechtkomt. De mensen in Kattendijke kampten eerder met problemen, ook in februari werd er nauwelijks post bezorgd. PostNL beloofde toen al verbetering, maar tevergeefs.

Excuses van PostNL

Het CDA wil weten of de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met PostNL tot een structurele oplossing kan komen. PostNL bood gisteren al excuses aan tegenover de inwoners van Kattendijke. PostNL liet toen weten direct maatregelen te nemen om de postbezorging weer op orde te krijgen. Daarnaast streeft het postbedrijf ernaar een nieuwe bezorger aan te stellen voor de bezorging op het dorp.

Jacco van Damme van de dorpsvereniging is blij dat PostNL met de problematiek bezig is, maar wil eerst zien of er ook wat verbetert. "Het is niet alleen een probleem van deze week, het is al maanden aan de gang. Veel bewoners hebben geklaagd en ik snap niet dat ze nu pas in actie komen."

