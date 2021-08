Organisatie Hrieps is het zat: 'Het werd tijd dat er gedemonstreerd wordt'

Hugo Kramer, organisator van Hrieps, gaat demonstreren tegen de festivalmaatregelen (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdag wordt er op verschillende plekken in het land gedemonstreerd. Met die demonstraties willen festivalorganisatoren een signaal afgeven. De organisatoren vragen een gelijke behandeling met sportevenementen, die op dit moment wel door mogen gaan.

'Het werd tijd'

"Het werd zachtjes aan tijd dat er gedemonstreerd wordt", vertelt Kramer in het radioprogramma Zeeuws Diep. "We hebben een hele poos respect gehad voor de situatie en daar begrip voor getoond. Maar nu worden de verschillen te groot in Nederland en de Benelux."

'Andere evenementen mogen wel'

Kramer doelt daarmee op andere grote evenementen in de buurt die wel door mogen gaan. "Begin september heb je een festival in Stekene in België, waar ook veel Nederlanders naartoe gaan. En afgelopen weekend was er een festival in Kortrijk. Daarnaast heb je ook nog de voetbal en de Formule 1. De verschillen zijn onacceptabel."

Na regen komt zonneschijn voor Hrieps? (foto: Hans van Beers)

Wat Kramer betreft zou zijn evenement, dat al 25 jaar bestaat, gewoon door kunnen gaan. "Testen voor toegang zou de oplossing geweest zijn, want als je gevaccineerd bent, kan je alsnog het coronavirus doorgeven aan een ander."

Kramer vindt het vooral vervelend voor de leveranciers van het festival. "Het is dat we al zo lang goed contact hebben. We zijn nu twee jaar op deze vervelende manier bezig, maar het moet echt niet nog twee jaar duren hoor."