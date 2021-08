Veroorzaker speedbootongeluk Zoutelande krijgt 200 uur werkstraf

Speedbootdrama Zoutelande: 'Het was akelig stil' (foto: HV Zeeland)

De straf is iets milder dan de eis van de officier van justitie. Twee weken geleden werd een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een vaarverbod voor drie jaar geëist.

Geel rubberbootje frontaal geraakt

Het drama met de speedboot gebeurde op 23 juli 2019, een snikhete zomerdag. Mirthe vertrok al vroeg uit Limburg voor een stranddag in Zoutelande, samen met haar moeder, stiefvader en twee stiefbroers. Toen ze 's middags samen met een stiefbroer in een geel rubberbootje op het water dobberde, sloeg het noodlot toe: de 35-jarige man uit Koudekerke had net in de speedboot zijn ouders afgezet op het strand. Hij voer weg en raakte frontaal het rubberbootje.

Lisette, de moeder van Mirthe had net daarvoor nog even vanaf de kant naar haar dochter gekeken. Toen ze zich omdraaide hoorde ze het harde geluid van de speedboot. Vlak vóór de aanvaring kon stiefbroer Jarno nog snel uit de boot springen. Maar dat gold niet voor Mirthe. "Ik zag mensen met hun armen zwaaien, het was niet goed", blikte Lisette twee weken geleden terug. Toen Jarno weer boven water was, zag hij dat Mirthe bewusteloos was. Er kwam bloed uit haar mond.

De man uit Koudekerke zei op het laatste moment de rubberboot te ontwijken. Hij verklaarde dat bij het wegvaren de punt van de speedboot wat omhoog kwam, wat het zicht mogelijk deels belemmerde. Getuigen verklaarden dat de punt van de speedboot juist omhoog kwam omdat de verdachte met een hoge snelheid voer.

De vraag was na het ongeluk of de bestuurder te veel gedronken had. Het Openbaar Ministerie meldde op basis van een blaastest dat dit het geval was. De advocaat zei later dat bloedonderzoek had uitgewezen dat hij niet te veel alcohol op had. De verdachte zegt dat hij twee à drie blikjes bier op had. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut zou hebben uitgewezen dat de man toch te veel had gedronken.

Slachtofferverklaring moeder

Twee weken geleden richtte Mirthes moeder zich tot de verdachte. "Er is er maar één schuldig en dat ben jij." Mirthe was haar enige kind. Ze beschreef de pijn die ze voelt nu ze haar grootste liefde is verloren. Ze hoopt dat de verdachte steeds aan Mirthe denkt als hij naar zijn eigen dochter kijkt.

De verdachte reageerde op die slachtofferverklaring. "Ik vind dit super verschrikkelijk. Ik heb dit ook nooit gewild", zei hij. De man kon in aanloop naar de rechtszaak niet werken vanwege de emoties en voelt zich verantwoordelijk voor het ongeluk.

De rechtszaak speelde in Amsterdam omdat het Functioneel Parket de zaak behandelt. Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich onder meer bezighoudt met de veiligheid op de Noordzee.