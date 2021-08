Haringvlietbrug dit weekend afgesloten, Rijkswaterstaat verwacht komende tijd files

De werkzaamheden waarvoor de weg dit weekend wordt afgesloten, zijn nodig als voorbereiding op de maatregelen aan de Haringvlietbrug die op 23 augustus ingaan. Vanaf dan zijn er op de brug in beide richtingen twee smalle rijstroken open en wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 50 kilometer per uur om schade door trillingen te voorkomen. Over twee jaar wordt de brug volledig gerenoveerd.

Omleidingsroutes weekendafsluiting

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de snelweg A15, snelweg A16, snelweg A17 of snelweg A59. Of via de snelweg A29, autoweg N217 en A16. In omgekeerde richting Bergen op Zoom-Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217 en A29.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15 en N57. In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57 en A15. Ten behoeve van de omleidingsroute A29, afslag Oud Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide richtingen tijdens het hele weekend tolvrij gemaakt.