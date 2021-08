Corona in Zeeland: 37 nieuwe besmettingen, onder weekgemiddelde

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen kwamen er afgelopen etmaal bij in Goes: acht in totaal. In Middelburg, Terneuzen en Tholen werden vijf besmettingen geregistreerd. In de gemeentes Noord-Beveland en Veere zijn geen nieuwe besmettingen gemeld.

Aantal positieve tests (GGD) per gemeente

Gemeente ma 16 aug di 17 aug wo 18 aug do 19 aug vr 20 aug Borsele 0 3 3 1 1 Goes 5 0 6 5 8 Hulst 0 1 1 1 1 Kapelle 2 1 0 5 3 Middelburg 18 12 5 8 5 Noord-Beveland 0 1 0 1 0 Reimerswaal 6 0 5 6 2 Schouwen-Duiveland 9 1 9 2 4 Sluis 0 0 0 2 1 Terneuzen 6 5 3 5 5 Tholen 2 3 11 2 5 Veere 1 2 1 1 0 Vlissingen 4 7 10 7 2 totaal Zeeland 53 36 54 46 37

Omdat de registratie door het RIVM van dag tot dag fluctueert, rekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen uit. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Alleen op de Bevelanden is een stijgende lijn te zien als het om het aantal nieuwe besmettingen gaat. De sterkste daling is te zien in de regio Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen.