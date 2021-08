GOES kan met Elloukmani op jacht naar goals tegen Harkemase Boys

Riad Elloukmani, hier in het oefenduel met Kloetinge, is sinds deze week speelgerechtigd namens GOES (foto: René van der Vliet)

Kevin Hollander kreeg deze week goed nieuws vanuit de KNVB. Aanwinst Riad Elloukmani is tegen Harkemase Boys inzetbaar voor GOES. De aanvaller, overgekomen van Baronie, was tegen Sportlust'46 nog niet speelgerechtigd, maar de problemen met zijn overschrijving zijn inmiddels opgelost.

"Dat was een flinke opluchting voor Riad na de onaangename verrassing vorige week. De bond heeft excuses gemaakt, de fout bleek bij hen te liggen", aldus de oefenmeester, die tegen de Friezen over een volledig fitte spelersgroep beschikt.

Kansen benutten

Hollander zegt een goed gevoel te hebben overgehouden aan de trainingen in aanloop naar het tweede duel in de Derde Divisie. "We hebben erop gehamerd dat kansen zoals we die vorige week kregen er echt in moeten, wil je wedstrijden winnen op dit niveau." GOES speelde tegen Sportlust'46 tachtig minuten met een man meer, maar scoorde desondanks niet.

Kevin Hollander, trainer van GOES (foto: Orange Pictures)

Harkemase Boys had in de voorbereiding allesbehalve moeite met scoren. De Friezen maakten liefst 25 treffers in vier oefenwedstrijden; vooral de 11-0 tegen zondag eersteklasser Hoogezand sprak tot verbeelding. De ploeg uit Harkema pakte in het voortijdig gestopte vorige seizoen zeven punten uit drie duels en qua selectie is er weinig veranderd op Sportpark de Bosk.

Beide ploegen speelden tot op heden slechts een keer tegen elkaar in competitieverband. In het seizoen 2019/20 won GOES in Harkema met 2-3 en die zege bleek toen de opmaat naar handhaving voor de ploeg in de Derde Divisie.

Doelstelling GOES

"Handhaving vind ik een beetje een vies woord, dat ik liever niet in de mond neem", zegt Hollander gevraagd naar de doelstelling van GOES voor dit seizoen. Eerst willen we zo snel mogelijk dertig punten halen, van daaruit gaan we verder kijken wat er mogelijk is."